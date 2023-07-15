أبي أحمد: سد النهضة يفيد الجميع وإثيوبيا لا تريد الإضرار بجيرانها

قال رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، يوم السبت، إن بلاده لا تنوي الإضرار بجيرانها، في مسعى إلى تبديد مخاوف كل من مصر والسودان بشأن سد النهضة الذي طالما دافعت عنه أديس أبابا.

وذكر أبي أحمد الذي زار القاهرة في بيان أن إثيوبيا لا تنوي الإضرار بجيراننا، قائلا إن نهر النيل يعزز العلاقات بين دول المنطقة". موضحا: "نشارك نهر النيل مع دول المصب بروح من الثقة والأمانة".

كما دعا أحمد إلى العمل مع مصر "من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإقامة شراكة حقيقية لتحقيق طموحات شعبينا"، مشددا على أن السد سيكون مفيدا للجميع.

وكان السيسي وأحمد اتفقا، الخميس، على الانتهاء خلال 4 أشهر من صياغة اتفاق حول ملء وتشغيل السد.

ومنذ سنة 2011، تجري مصر والسودان وإثيوبيا مباحثات للتوصل إلى اتفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله، لكن الدول الثلاث لم تحرز تقدما.

وحثت مصر والسودان إثيوبيا، في أكثر من مناسبة، على تأجيل خططها لملء خزان السد، ريثما يجري التوصل لاتفاق شامل.

لكن إثيوبيا، أعلنت في 22 يونيو الماضي، استعدادها لإطلاق المرحلة الرابعة من ملء خزان السد الذي نبلغ سعته نحو 74 مليار متر مكعب من المياه.