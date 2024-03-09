من هو آصف علي زرداري رئيس باكستان المنتخب؟

انتخب آصف علي زرداري زوج رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو، اليوم السبت، رئيسا لباكستان، وذلك للمرة الثانية بعدما تولى هذا المنصب الفخري بين العامين 2008 و2013، وفق ما أفادت محطة "جيو نيوز" الإخبارية.

وحظي زرداري بتأييد 411 صوتا مقابل 181 صوتا نالها مرشح المعارضة، خلال تصويت الهيئة الناخبة التي تضم أعضاء غرفتي البرلمان والمجالس الإقليمية الأربعة.

وكان انتخابه على رأس باكستان شبه محسوم؛ كونه يندرج في إطار اتفاق رأى النور إثر الانتخابات التشريعية والإقليمية التي جرت في الثامن من شباط/فبراير، وشابتها اتهامات بالتزوير، بحسب "فرانس برس".

فقد توصل حزب الشعب الباكستاني الذي يتزعمه زرداري مع نجله بيلاول بوتو زرداري، إلى اتفاق مع خصمه التاريخي، الرابطة الاسلامية في باكستان بزعامة شهباز شريف.

وبموجبه، انتخب شريف في الثالث من آذار/مارس رئيسا للوزراء، فيما وعد آصف علي زرداري (68 عاما) بتولي الرئاسة الاولى.

من هو زرداري؟

ولد زرداري، في كراتشي العام 1955، وهو ينتمي إلى الطائفة الشيعية، ووالده حكيم علي زرداري، رئيس إحدى القبائل السندية.

تلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة كراتشي النحوية، وتقول سيرته الذاتية الرسمية إنه تخرج من كلية كاديت في بيتارو عام 1972.

التحق بمدرسة سانت باتريك الثانوية في كراتشي من عام 1973 إلى عام 1974؛ إذ يقول كاتب المدرسة إنه رسب في الامتحان النهائي هناك.

في مارس/آذار 2008، ادعى أنه تخرج من كلية لندن لدراسات الأعمال بدرجة البكالوريوس في التربية في أوائل السبعينيات.

وأشارت السيرة الذاتية الرسمية لزرداري إلى أنه التحق أيضًا بمدرسة بيدينتون في بريطانيا، ومع ذلك، لم يتم تأكيد تعليمه البريطاني.

كانت مسألة شهادته مثيرة للجدل؛ لأن قاعدة عام 2002 تطلبت من المرشحين للبرلمان أن يحملوا شهادة جامعية، ولكن تم إلغاء القاعدة من قبل المحكمة العليا الباكستانية في أبريل/نيسان 2008.