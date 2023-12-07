تقرير: مرشحو الحزب الجمهوري في أمريكا يتسابقون لدعم إسرائيل في حربها

ويعد ديسانتيس هو المرشح الوحيد حتى الآن، من بين المرشحين لنيل بطاقة الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، والذي يعلن أنه لو كان رئيسًا اليوم للولايات المتحدة الأمريكية، لكان قد أرسل جنودًا أمريكيين للمنطقة؛ من أجل إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين، والذين مازالوا يقبعون في الأسر لدى حركة حماس.

السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيالي، ذكرت خلال المناظرة أنه "يتعين هزيمة حماس بشكل كامل، وينبغي زيادة الضغوط الأمريكية على إيران؛ لأن الإيرانيين يعرفون استخدام القوة فقط".

في المقابل، علَّق المرشح المحتمل، رجل الأعمال راماسوامي، بانتقاد وجهه إلى السفيرة السابقة، بعد أن قالت "إن هجوم حركة حماس يعد أيضًا هجومًا على أمريكا".

وذكر راماسوامي أنه يؤيد فكرة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ولكنه لا يريد أن تتورط الولايات المتحدة الأمريكية في تلك الحرب.

ورد رجل الأعمال الهندي الأصل بقوله: "ما ارتكبته حماس بعيدًا عن الإنسانية، ولكن الادعاء بأن هجومها على إسرائيل يعد هجومًا على أمريكا يعد خطأ فادحا في اختبار أساسي، إننا أمام قول يفتقر للمسؤولية، ويحمل تداعيات كبرى".

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل كانت قد حظيت بدعم مرشحين الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، منذ بدء الحرب، والذين أيدوا الأهداف الإسرائيلية الرامية لتدمير سلطة حماس.

وخلال المناظرة المتلفزة السابقة، في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وجَّه المشاركون رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.