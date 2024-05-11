المئات يفرّون من خاركيف الأوكرانية مع احتدام المعارك
أجلت السلطات الأوكرانية، اليوم السبت، مئات الأشخاص من المناطق المحاذية للحدود الروسية في منطقة خاركيف، حسبما أفاد الحاكم الإقليمي أوليغ سينيغوبوف، غداة بدء موسكو شنّ هجوم برّي فيها.
ونقلت وكالة فرانس برس عن سينيغوبوف "تمّ إجلاء ما مجموعه 1775 شخصا"، مشيرًا إلى أن هجمات بالمدفعية وقذائف الهاون طالت 30 بلدة في المنطقة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وبدأت روسيا، أمس الجمعة، هجوماً برياً في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا، حيث تدور معارك بينها وبين قوات كييف، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية.
وقالت الوزارة الأوكرانية، إن القوات الروسية نفذت، خلال اليوم الماضي، غارات جوية في قطاع "فوفشانسك" المتاخم لمنطقة بيلغورود الروسية، بقنابل جوية موجهة.
وأضافت أنه "عند قرابة الخامسة صباحا (02:00 ت غ)، حاول الجيش الروسي اختراق خط دفاعنا بالمركبات المدرّعة"، من دون أن تحدد مكان الهجمات.
وأفاد مسؤول في القيادة العسكرية الأوكرانية، بأن هناك "قصفا مكثفا" على بلدة فوفشانسك التي يبلغ عدد سكانها 3000 نسمة، وتجري عمليات إجلاء للسكان منها ومن بلدات مجاورة.