موسكو تحذر من تدخّل "الناتو" المباشر في صراع أوكرانيا
حذرت موسكو، اليوم الأربعاء، من أن تدخل حلف شمال الأطلسي المباشر في الصراع الدائر في أوكرانيا يمثل "خطرًا كبيرًا".
وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "إن التدخل المباشر لدول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في الصراع يشكل خطرًا كبيرًا.. نعتقد أن هذا عمل استفزازي للغاية، لا يمكن التنبؤ بما ستقوم به إدارة كييف".
وجاء تعليق بيسكوف خلال رده على أسئلة للصحفيين حول جمع توقيعات من أجل نشر جنود لـ "الناتو" في الأراضي الأوكرانية.
وردًّا على تصريحات جهاز الأمن الأوكراني عن خطط لاغتيال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال بيسكوف: "لا يمكن القول إن المعلومات الواردة من جهاز الأمن الأوكراني صحيحة".
وكان جهاز الأمن الأوكراني أعلن، أمس الثلاثاء، إحباطه مخططًا لاغتيال زيلينسكي، ومسؤولين عسكريين وسياسيين، وفق قوله.
وأوضح الجهاز، في بيان، أنه تم الكشف عن "شبكة عملاء لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، كانوا يستعدون لاغتيال زيلينسكي، ومسؤولين عسكريين وسياسيين رفيعي المستوى".
وذكر أنه أحبط خطة الاغتيال الروسية، وألقى القبض على عقيدين من جهاز حماية الدولة الأوكرانية.
وأشار جهاز الأمن الأوكراني إلى أن العقيدين سرَّبا معلومات سرية إلى روسيا، التي قامت أجهزة استخباراتها بوضع مخططاتها للقضاء على زيلينسكي، بحسب قوله.