موسكو تحذر من تدخّل "الناتو" المباشر في صراع أوكرانيا

حذرت موسكو، اليوم الأربعاء، من أن تدخل حلف شمال الأطلسي المباشر في الصراع الدائر في أوكرانيا يمثل "خطرًا كبيرًا".

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "إن التدخل المباشر لدول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في الصراع يشكل خطرًا كبيرًا.. نعتقد أن هذا عمل استفزازي للغاية، لا يمكن التنبؤ بما ستقوم به إدارة كييف".

وجاء تعليق بيسكوف خلال رده على أسئلة للصحفيين حول جمع توقيعات من أجل نشر جنود لـ "الناتو" في الأراضي الأوكرانية.