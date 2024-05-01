تقرير يكشف تفاصيل صفقات اقتصادية "مشبوهة" للحرس الثوري الإيراني

مجدي عمر

كشف تقرير إخباري تفاصيل ما وصفها بـ "صفقات اقتصادية مشبوهة" للحرس الثوري الإيراني، بلغ حجمها ما يقرب من 3 مليارات دولار.

وقال التقرير المنشور على موقع صحيفة "كيهان لندن" الإيرانية المعارضة، إن عناصر تابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني عقدت صفقة مع شركات صينية لتطوير بنية المواصلات العامة في العاصمة طهران، لافتًا إلى أن هذه الصفقة أثارت جدلًا واسعًا في البلاد.

وأشار التقرير إلى أن بلدية طهران لم تكشف التفاصيل الكاملة حول الصفقة المبرمة في فبراير الماضي؛ ما أثار شكوك عدد من المسؤولين والبرلمانيين، حتى إن أعضاء مجلس مدينة طهران اتهموا القائمين على إبرام الصفقة بعدم الشفافية.

خلاف متصاعد

ولفت تقرير الصحيفة الإيرانية إلى أن "الصفقة التي تُقدر بـ 2 مليار و681 مليون يورو (حوالي مليارين و860 مليون دولار) أثارت خلافًا متصاعدًا بين بلدية طهران ومجلس المدينة الإسلامي، وصل إلى حد أن سبعة أعضاء من مجلس المدينة يُعرفون بقربهم من النظام غادروا إحدى جلسات المجلس اعتراضًا على عدم إيضاح عمدة طهران تفاصيل الصفقة".

ونقل التقرير تصريحات لعضو رئاسة مجلس مدينة طهران الإسلامي، جعفر شرياني حول أزمة الصفقة، أكد فيها أن "الغموض يحيط بالصفقة مع الأطراف الصينية، ولهذا يجب مراعاة مبادئ الشفافية لتجنب تشويش الرأي العام" وفق تعبيره.

وأوضح شربياني أن "مبلغ الصفقة يأتي من المصادر المالية والاقتصادية للعاصمة طهران، وفي حال عدم تقديم إيضاحات وضمانات لنجاح الصفقة، فستعاني طهران من تضخم وأزمة في توفير النفقات لعامين مقبلين، خاصة أن الصفقة عُقدت دون مراسم معلنة، وتحمل العديد من الشبهات في ظل غياب أجوبة واضحة من المسؤولين".