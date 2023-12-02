واشنطن وبكين.. حرب نفوذ تقتات على الصراعات حول العالم

يحتدم صراع النفوذ بين الولايات المتحدة والصين على كل الواجهات، وفي كل نقاط الاشتباك الممكنة، وآخرها غزة، إذ تستثمر القوتان الأكبر في العالم مأساة القطاع لتصعيد "حرب النفوذ" الدائرة بينهما، وفق تقرير نشره موقع "موند أفريك"، اليوم السبت.

وقال الموقع: "إن هاتين القوتين تستغلان الصراعات المحلية، أو حتى تتدخلان فيها لتأجيجها أو تهدئتها، لتحقيق أهدافهما، إذ يتنافس هذان العملاقان على ثروات الأرض والفضاء من خلال محاولة زيادة سيطرتهما على الأرض قدر الإمكان بوسائل مختلفة".

وأضاف: "يعتمد مستقبل كل من هاتين الإمبراطوريتين على ذلك، فهما من القوى التي تعمل على تطوير إستراتيجيات النمو والبقاء الخاصة بها على مدى 50 إلى 100 سنة مقبلة".