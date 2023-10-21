سلوفينيا تنشر الشرطة على حدودها مع كرواتيا والمجر

نشرت سلوفينيا، اليوم السبت، قوات شرطة عند معابرها الحدودية مع كرواتيا والمجر، لتفادي تهديدات أمنية محتملة، ما أدى إلى وقوف المسافرين في صفوف طويلة انتظارًا لفحص مستنداتهم.

وقررت الحكومة، الجمعة، فرض ضوابط حدودية مؤقتة، حتى 30 تشرين الأول/أكتوبر، عقب فرض جارتها إيطاليا ضوابط على معبرها الحدودي مع سلوفينيا لتعزيز الأمن الداخلي.

وذكرت وكالة الأنباء السلوفينية أن قوات الشرطة انتشرت عند 14 معبرًا حدوديًا مع كرواتيا والمجر.