كرواتيا تسجل ارتفاعا كبيرا في الهجرة غير الشرعية

أعلن زوران نيسينو قائد شرطة الحدود الخميس أن كرواتيا سجلت زيادة بنسبة 140% في الهجرة غير الشرعية مقارنة بالعام الماضي.

وقال نيسينو إن أكثر من 54500 شخص عبروا الحدود الكرواتية بشكل غير قانوني، مضيفا "لقد تقدموا جميعا بطلب لجوء مما يثبت أن المهربين والمهاجرين على دراية بالنظام الأوروبي ويعرفون أنهم قادرون على التنقل بحرية".

وانضمت كرواتيا التي تعد 3,8 ملايين نسمة إلى فضاء شنغن في عام 2023، حيث يمكن لأكثر من 400 مليون شخص السفر داخله بحرية بدون ضوابط حدودية داخلية.

وكانت البلاد أحد الممرات على طريق البلقان الذي سلكه آلاف الرجال والنساء والأطفال الفارين من الحروب في عامي 2015 و2016.

وبعد عشر سنوات لا تزال أعداد أقل من المهاجرين تسلكه وتصل إلى كرواتيا من البوسنة أو صربيا.