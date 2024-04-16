ما هو نظام "Arrow 3" الذي تصدى لغالبية المقذوفات الإيرانية؟

أثبت نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي "Arrow 3" فعاليته عبر اعتراضه غالبية الطائرات بدون طيار والصواريخ الإيرانية، وذلك خلال التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران. وشاركت شركة بوينغ في تطويره.

يمثل هذا النظام الذي دخل الخدمة، عام 2017، قمة هندسة الدفاع الجوي الإسرائيلية، حيث كانت هذه الآلية الدفاعية المتقدمة، التي تم تمويلها في الغالب من قبل الولايات المتحدة، عبارة عن جهد تعاوني بين شركة بوينغ وشركة صناعات الطيران الإسرائيلية.

وبحسب موقع "بزنس إنسايدر"، تم تصميم آرو3، لاعتراض الأهداف في الفضاء، ويوفر قدرات محسنة، بما في ذلك المدى الأطول والاشتباكات على ارتفاعات أعلى واعتراض الصواريخ الباليستية بدقة.

من جانبه، أشاد كبير المتحدثين العسكريين الإسرائيليين، الأدميرال دانييل هاغاري، بأداء النظام، مشيرًا إلى أن آرو3 نجح بالتصدي لعدد كبير من الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران.