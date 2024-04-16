ما هو نظام "Arrow 3" الذي تصدى لغالبية المقذوفات الإيرانية؟
أثبت نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي "Arrow 3" فعاليته عبر اعتراضه غالبية الطائرات بدون طيار والصواريخ الإيرانية، وذلك خلال التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران. وشاركت شركة بوينغ في تطويره.
يمثل هذا النظام الذي دخل الخدمة، عام 2017، قمة هندسة الدفاع الجوي الإسرائيلية، حيث كانت هذه الآلية الدفاعية المتقدمة، التي تم تمويلها في الغالب من قبل الولايات المتحدة، عبارة عن جهد تعاوني بين شركة بوينغ وشركة صناعات الطيران الإسرائيلية.
وبحسب موقع "بزنس إنسايدر"، تم تصميم آرو3، لاعتراض الأهداف في الفضاء، ويوفر قدرات محسنة، بما في ذلك المدى الأطول والاشتباكات على ارتفاعات أعلى واعتراض الصواريخ الباليستية بدقة.
من جانبه، أشاد كبير المتحدثين العسكريين الإسرائيليين، الأدميرال دانييل هاغاري، بأداء النظام، مشيرًا إلى أن آرو3 نجح بالتصدي لعدد كبير من الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران.
بدورها، سلطت وزارة الدفاع الضوء أيضًا على الميزات المتقدمة للنظام، مثل القدرة على المناورة المتطورة، ووقت رد الفعل القصير، وتكنولوجيا الضرب للقتل.
ويأتي نظام Arrow 3 خلفا لنظام Arrow 2، الذي تم نشره في البداية في عام 2000، والذي سبق له أن اعترض صواريخ باليستية وصواريخ طويلة المدى خلال صراعات مثل الحرب بين إسرائيل وحماس.
وتشكل هذه الأنظمة معًا الطبقة العليا من شبكة الدفاع الجوي الإسرائيلية متعددة الطبقات، حيث توفر الحماية ضد مجموعة من التهديدات، بما في ذلك الصواريخ والقذائف الصاروخية والمدفعية والطائرات بدون طيار.
وبالإضافة إلى نظام آرو3، تشتمل الترسانة الدفاعية الإسرائيلية على نظام David's Sling"، المصمم لاعتراض الصواريخ متوسطة وطويلة المدى، ونظام القبة الحديدية المعترف به على نطاق واسع، والمتخصص في المدفعية قصيرة المدى والدفاع الصاروخي.
بدورها، لم تعلق شركة بوينغ، وهي أحد المتعاونين الرئيسين في مشروع Arrow 3، على الأحداث الأخيرة بعد.