إسرائيل تنشر مقاطع توثّق إسقاط المسيّرات الإيرانية (فيديو)

نشر الجيش الإسرائيل مقطع فيديو، قال إنه يوثّق جانبًا من اعتراض الهجوم الجوي الذي نفذته إيران، ليل السبت الأحد، واستخدمت فيه طائرات مسيَّرة وصواريخ.

وأظهر المقطع، تدمير أهداف في الجو.

وعلّق الجيش الإسرائيلي على مقطع الفيديو الذي نشره عبر منصاته، قائلاً: "هذا ما يبدو عليه معدل الاعتراض بنسبة 99%".

وأضاف أن هذا الفيديو يوضح "لقطات عملياتية لمنظومة الدفاع الجوي التي تحمي الأجواء الإسرائيلية".