مجلس الشيوخ الأمريكي لن يصوت على اتفاق لتمويل أوكرانيا وأمن الحدود هذا العام

قال أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ الأمريكي إن المجلس لن يصوت على اتفاق لزيادة المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا وتعزيز أمن الحدود الأمريكية قبل بداية العام المقبل.

وقال تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، للصحفيين "سيعمل مفاوضونا بجد شديد جدا في فترة الاستراحة في ديسمبر كانون الأول ويناير كانون الثاني، وهدفنا هو إنجاز شيء ما بمجرد عودتنا".

وقال الجمهوري جون ثون، وهو الرجل الثاني في المجلس، إنه لن يتم التوصل إلى اتفاق قبل يناير كانون الثاني. وقال في قاعة مجلس الشيوخ "نفد الوقت من الديمقراطيين حتى أصبح من المستحيل التوصل إلى اتفاق جوهري حول أمن الحدود قبل عيد الميلاد".

وحذر البيت الأبيض من أنه بحلول نهاية العام ستنفد المساعدات الأمريكية المقدمة لأوكرانيا لدعم مساعيها لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا منذ عام 2022.