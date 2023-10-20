بايدن يطلب من الكونغرس المليارات لتسليح إسرائيل وأوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن "الصراع والفوضى يمكن أن ينتشرا إذا لم ينتصر حلفاء أمريكا". مؤكدا أنه سيقدم "طلب ميزانية عاجلاً" إلى الكونغرس الجمعة يتضمن أحكاما لإعادة تسليح أوكرانيا وضمان "التفوق العسكري" لإسرائيل.

ووصف الرئيس الأمريكي في خطاب نادر للأمة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسلحي حماس بـ "الطغاة" الذين يجب هزيمتهم، كما حث الكونغرس على عدم السماح للسياسات "الحزبية التافهة" بعرقلة حزمة مساعداته الوشيكة لأوكرانيا وإسرائيل، وفقاً لصحيفة "التليغراف" البريطانية.

ولم يكشف بايدن عن تكلفة الحزمة، التي سيتم الكشف عنها اليوم الجمعة، لكن من المتوقع أن تصل إلى 105 مليارات دولار للعام المقبل، بما في ذلك 60 مليار دولار لأوكرانيا و 14 مليار دولار لإسرائيل.