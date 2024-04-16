نيويورك تايمز: خلافات بايدن ونتنياهو منحت إيران الجرأة

أكد محللون سياسيون أن مجرد اعتراض الصواريخ الإيرانية لا يكفي لردع الهجمات المستقبلية على إسرائيل، وقالوا إن أعداء إسرائيل اكتسبوا المزيد من الجرأة بسبب الخلافات العلنية المتزايدة بين واشنطن وتل أبيب بشأن حرب غزة.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن محللين تأكيدهم ضرورة أن تحافظ أمريكا على جبهة موحدة مع إسرائيل لتجنب المزيد من الصراع.

ويعتقد المحللون أن جهود الرئيس الأمريكي جو بايدن لتجنب التصعيد في الشرق ربما يكون لها في الواقع تأثير معاكس، مشيرين إلى أن إيران والأعداء الآخرين اكتسبوا المزيد من الجرأة بسبب الخلافات العلنية المتزايدة بين واشنطن وتل أبيب بشأن إدارة حرب غزة.

ورغم ذلك، تقول محللة شؤون الشرق الأوسط في كلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية، لورا بلومنفيلد، إن الدفاع المنسق أظهر نجاح قيادة الرئيس بايدن، وإمكانية إنشاء تحالف جديد للدفاع الجوي في الشرق الأوسط.

وتضيف: "إسرائيل لن تصمت، ومن المحتمل أن ترد على الهجوم، بالنظر إلى أن العقيدة العسكرية الإسرائيلية لا تقبل تجاهل العدوان عليها، والسؤال المطروح الآن ليس ما إذا كان سيرد الإسرائيليون، بل متى وكيف سيردون".