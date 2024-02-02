أزمة السودان تفتك بمرضى الكلى مع إغلاق 24 مركز غسيل
أقرت وزارة الصحة في السودان، أمس الخميس، بارتفاع معدل وفيات مرضى الكلى بسبب نقص الأدوية، معلنة إغلاق 24 مركزا لغسيل الكلى بالعاصمة السودانية الخرطوم التي تشهد اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش والدعم السريع منذ أبريل/ نيسان العام الماضي.
وقالت مدير طوارئ الكلى بوزارة الصحة السودانية، ذكرى صديق الصافي، إن نحو 24 مركزا لغسيل الكلى أغلقت من إجمالي 34 مركزا بالخرطوم قبل انزلاق البلاد في الحرب.
وأضافت أن مراكز الكلى العاملة (بشاير، التركي، الجريف شرق، البان جديد، المزدلفة، النو، الجزيرة اسلانج، امبدة، الراجحي، السلاح الطبي) تواجه نقصًا في أدوية غسيل الكلى والتعقيم والأموال اللازمة للتشغيل.
وتعاني المراكز العاملة بحسب مدير الطوارئ، زيادة توافد مرضى الفشل الكلوي وسط نقص حاد في الأدوية ما فاقم من معدلات الوفاة وسط المرضى.
ويواجه السودانيون منذ اشتعال الحرب في أبريل/ نيسان العام الماضي، أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة، مع توسع الاشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع التي أدت إلى مقتل 12 ألفًا من المدنيين، ونزوح ولجوء نحو 10 ملايين بينهم 3 ملايين طفل حسب إحصاءات رسمية للأمم المتحدة.