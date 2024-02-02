أزمة السودان تفتك بمرضى الكلى مع إغلاق 24 مركز غسيل

أقرت وزارة الصحة في السودان، أمس الخميس، بارتفاع معدل وفيات مرضى الكلى بسبب نقص الأدوية، معلنة إغلاق 24 مركزا لغسيل الكلى بالعاصمة السودانية الخرطوم التي تشهد اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش والدعم السريع منذ أبريل/ نيسان العام الماضي.

وقالت مدير طوارئ الكلى بوزارة الصحة السودانية، ذكرى صديق الصافي، إن نحو 24 مركزا لغسيل الكلى أغلقت من إجمالي 34 مركزا بالخرطوم قبل انزلاق البلاد في الحرب.

وأضافت أن مراكز الكلى العاملة (بشاير، التركي، الجريف شرق، البان جديد، المزدلفة، النو، الجزيرة اسلانج، امبدة، الراجحي، السلاح الطبي) تواجه نقصًا في أدوية غسيل الكلى والتعقيم والأموال اللازمة للتشغيل.