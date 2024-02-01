السودان.. 10 قتلى في معارك جديدة شمال دارفور

اندلعت اشتباكات مسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الخميس، في مدينة الفاشر شمال دارفور، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى، وفق شهود عيان.

وقال شهود عيان لـ"إرم نيوز"، إن المواجهات اندلعت في مناطق التماس بين الطرفين بالجزء الشمالي من الفاشر، قرب أحياء "ديم سلك، والثورة شمال، والأهلية، والغابة".

وأكدت مصادر محلية لـ"إرم نيوز"، سقوط ما لا يقل عن 10 مدنيين بين قتيل وجريح بينهم أطفال، إثر سقوط القذائف المدفعية والرصاص الطائش على المنازل.

ولا يزال الجيش السوداني يحتفظ بمقر قيادته في مدينة الفاشر، بعد أن فقد كافة مقراته في عواصم ولايات دارفور، وهي "نيالا، وزالنجي، والجنينة، والضعين".