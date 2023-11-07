للمرة الأولى.. عام بلا وفيات ناجمة عن حرائق الغابات في البرتغال
للمرة الأولى على الإطلاق، لم يشهد العام الحالي في البرتغال أي وفيات ناجمة عن حرائق الغابات، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الإدارة المتكاملة لحرائق الريف "AGIF"، نشرته صحيفة "أكوريانو أورينتال" البرتغالية.
التقرير أشار إلى أن عام 2018 شهد وفاة 13 شخصًا نتيجة الحرائق، 12 منهم مدنيون، وفي عام 2019 توفي 10 أشخاص، وفي عام 2020 سجلت تسع وفيات.
وبحسب التقرير أكد رئيس الوكالة، تياجو أوليفيرا، انخفاض الحرائق في أشهر الصيف وانخفاض المساحة المحروقة التي بلغت 34419 هكتارًا حتى الـ15 من تشرين الأول/ أكتوبر، وهو رابع أدنى رقم منذ عام 2000.
وحول أسباب هذا الانخفاض أوضح أوليفيرا أن الظروف الجوية لم تكن قاسية كما كانت في عامي 2018 و2022، بالإضافة إلى وجود "قدرة أكبر على إدارة الجهاز".
وأضاف التقرير أن 7635 حريقًا ريفيًّا اندلعت هذا العام في البرتغال، أي أقل بنسبة 26% مقارنة بعام 2022، الذي التهم 34419 هكتارًا، بانخفاض قدره 69% مقارنة بعام 2022.
المصدر: صحيفة "أكوريانو أورينتال" البرتغالية