للمرة الأولى.. عام بلا وفيات ناجمة عن حرائق الغابات في البرتغال

للمرة الأولى على الإطلاق، لم يشهد العام الحالي في البرتغال أي وفيات ناجمة عن حرائق الغابات، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الإدارة المتكاملة لحرائق الريف "AGIF"، نشرته صحيفة "أكوريانو أورينتال" البرتغالية.

التقرير أشار إلى أن عام 2018 شهد وفاة 13 شخصًا نتيجة الحرائق، 12 منهم مدنيون، وفي عام 2019 توفي 10 أشخاص، وفي عام 2020 سجلت تسع وفيات.

وبحسب التقرير أكد رئيس الوكالة، تياجو أوليفيرا، انخفاض الحرائق في أشهر الصيف وانخفاض المساحة المحروقة التي بلغت 34419 هكتارًا حتى الـ15 من تشرين الأول/ أكتوبر، وهو رابع أدنى رقم منذ عام 2000.