الأمم المتحدة تحث الصين على إلغاء العمل القسري ضد "الأويغور"

وكانت مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد قالت في تقرير لها العام الماضي إن "معاملة الصين للويغور قد تشكل جرائم ضد الإنسانية".

وتنفي الصين بشدة ارتكاب هذه المزاعم بحق الويغور، وهم أقلية عرقية مسلمة يبلغ عدد سكانها نحو 10 ملايين، وتعيش في منطقة شينجيانغ في أقصى غرب البلاد.

وأعربت لجنة الأمم المتحدة المؤلفة من 18 شخصا، والتي تراقب امتثال الدول للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عن قلقها بشأن "المؤشرات العديدة للتدابير القسرية، بما في ذلك العمل القسري" ضد الأقليات العرقية، ومنها الويغور.

ودعت اللجنة بكين إلى إصدار تشريع يحظر الإجراءات القسرية فورا، وإلغاء جميع أنظمة العمل القسري، وإطلاق سراح جميع الأفراد الذين يعانون من مثل هذه التدابير.