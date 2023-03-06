الصين: الالتزام الكامل هو الطريق الصحيح لحل المسألة النووية الإيرانية

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إن بكين تؤمن بأن الالتزام الكامل والفعال هو الطريق الصحيح للمضي قدما في حل المسألة النووية الإيرانية، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

وقالت ماو نينغ، المتحدثة باسم الوزارة، في إفادة صحفية دورية، ردا على سؤال بخصوص إصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران بيانا مشتركا بشأن التعاون النووي: "على الولايات المتحدة اتخاذ قرار سياسي في أسرع وقت ممكن لتحقيق مخرجات المحادثات".

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، أشاد السبت، بعد زيارته طهران، بما أسماها "خطوة في الاتجاه الصحيح" مع موافقة إيران على إعادة تشغيل كاميرات المراقبة في عدد من المواقع النووية وزيادة وتيرة عمليات التفتيش.