الصين: الالتزام الكامل هو الطريق الصحيح لحل المسألة النووية الإيرانية
قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إن بكين تؤمن بأن الالتزام الكامل والفعال هو الطريق الصحيح للمضي قدما في حل المسألة النووية الإيرانية، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".
وقالت ماو نينغ، المتحدثة باسم الوزارة، في إفادة صحفية دورية، ردا على سؤال بخصوص إصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران بيانا مشتركا بشأن التعاون النووي: "على الولايات المتحدة اتخاذ قرار سياسي في أسرع وقت ممكن لتحقيق مخرجات المحادثات".
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، أشاد السبت، بعد زيارته طهران، بما أسماها "خطوة في الاتجاه الصحيح" مع موافقة إيران على إعادة تشغيل كاميرات المراقبة في عدد من المواقع النووية وزيادة وتيرة عمليات التفتيش.
وقال غروسي إنه "تم الاتفاق على زيادة بالنصف في عدد عمليات تفتيش منشأة فوردو، حيث اكتشفت مؤخرا جزيئات يورانيوم مخصبة بنسبة 83,7% القريبة من العتبة الضرورية لتطوير قنبلة ذرية"، وفق وكالة "فرانس برس".
وفرضت طهران قيودا شديدة على عمليات التفتيش وفصلت كاميرات مراقبة، العام الماضي، ما عطل عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سياق تدهور العلاقات بين إيران والقوى الغربية.
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد ندّد في اجتماعه الأخير في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 بعدم تعاون إيران في ما يتعلق بآثار يورانيوم مخصب عثر عليها في 3 مواقع غير معلنة.