إيران: الاتفاق مع الوكالة الدولية لا يشمل الوصول إلى العاملين في المراكز النووية

نفى المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، اليوم الأحد، وجود اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للوصول إلى الأشخاص الإيرانيين العاملين في المراكز النووية.

وقال كمالوندي، في بيان صحفي، إنه "لا يوجد اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإعادة تركيب كاميرات الوكالة في المنشآت النووية، كما أن وصول الوكالة إلى الأشخاص في المراكز النووية غير صحيح"، مشيرًا إلى أن "اتفاقياتنا ليست ضد قانون البرلمان الإيراني الذي تم التصويت عليه عام 2020".