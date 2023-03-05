"الطاقة الذرية" تكشف تفاصيل اتفاقها مع إيران حول عمليات التفتيش

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، إثر عودته من طهران اليوم السبت، أن إيران وافقت على إعادة تشغيل كاميرات مراقبة في عدة مواقع نووية وزيادة وتيرة عمليات التفتيش.

وكان غروسي أعلن في وقت سابق أنه أجرى محادثات "بنّاءة" مع مسؤولين إيرانيين في طهران، من بينهم الرئيس إبراهيم رئيسي.

وقال المسؤول الأممي للصحفيين في مطار فيينا: "توصلنا إلى اتفاق لإعادة تشغيل الكاميرات وأنظمة المراقبة".