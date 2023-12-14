بوتين: إما السلام بأوكرانيا أو القوة
هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس باستخدام "القوة" في حال لم يتم الاتفاق على السلام في أوكرانيا، مؤكدًا أن أهداف "العملية العسكرية الخاصة" الروسية لم تتغير وأن الحرب ستنتهي ويحل السلام عندما تحقق روسيا أهدافها من هذه الحرب.
وربط بوتين خلال مؤتمره الصحفي السنوي إمكانية تحقيق السلام في المنطقة، بما سمّاه "استئصال النازية" و"نزع السلاح" في أوكرانيا.
وحول الهجوم المضاد قال الرئيس الروسي "ما يسمى بالهجوم المضاد، دمرنا 747 دبابة، هذه بيانات حتى مساء أمس، ودمرنا أيضًا ما يقرب من 2300 مدرعة من مختلف الفئات".
وفيما يخص رفع عدد الجنود الروس أوضح بوتين أن لا حاجة لروسيا بتعبئة عسكرية إضافية في الوقت الراهن، وقال "حتى مساء أمس، أبلغوني أنه تم تجنيد 486 ألفًا، وأن تدفق رجالنا المستعدين للدفاع عن مصالح الوطن الأم بالسلاح لا يتناقص"، مؤكدًا أنه لن يكون هناك "تعبئة للجيش مرة ثانية".
وتابع بوتين أن بلاده قادرة على الاستمرار رغم العقوبات الاقتصادية الغربية والعزلة السياسية بسبب الحرب في أوكرانيا. وشدد قائلًا "هناك ما يكفينا ليس فقط للشعور بالثقة، بل للمضي قدمًا"، موضحًا أن نقاط قوة روسيا تشمل "التماسك القوي للمجتمع الروسي وصمود النظام المالي الاقتصادي والإمكانات المتزايدة لقدرات جيشنا".
وشبه بوتين الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا بالحرب الأهلية قائلًا "في الأساس، الروس والأوكرانيون شعب واحد، وما يحدث الآن هو مأساة ضخمة، تشبه الحرب الأهلية بين الإخوة، عندما يجد الإخوة أنفسهم على طرفي نقيض".