بوتين: إما السلام بأوكرانيا أو القوة

هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس باستخدام "القوة" في حال لم يتم الاتفاق على السلام في أوكرانيا، مؤكدًا أن أهداف "العملية العسكرية الخاصة" الروسية لم تتغير وأن الحرب ستنتهي ويحل السلام عندما تحقق روسيا أهدافها من هذه الحرب.

وربط بوتين خلال مؤتمره الصحفي السنوي إمكانية تحقيق السلام في المنطقة، بما سمّاه "استئصال النازية" و"نزع السلاح" في أوكرانيا.

وحول الهجوم المضاد قال الرئيس الروسي "ما يسمى بالهجوم المضاد، دمرنا 747 دبابة، هذه بيانات حتى مساء أمس، ودمرنا أيضًا ما يقرب من 2300 مدرعة من مختلف الفئات".