روسيا تتحدث عن تراجع في الدعم الأمريكي لأوكرانيا

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مقابلات نشرت يوم الأربعاء إن روسيا ترصد تراجعا في الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا فيما تعاني كييف من انتكاسات في ساحة المعركة.

جاء حديث بيسكوف إلى وسائل إعلام روسية بعد أن أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محادثات في واشنطن لتأمين مساعدات عسكرية جديدة بأكثر من 60 مليار دولار متعثرة بسبب خلافات في الكونغرس.

وقال بيسكوف لصحيفة إزفستيا اليومية "لقد وعدهم نظام كييف بأنه إذا منحتمونا 100 مليار دولار فسنحقق النصر في ساحة المعركة... وأدرك الأمريكيون الآن أنهم تعرضوا للخداع. ليس هناك نصر في ساحة المعركة، ومن المؤكد، القوات الأوكرانية تفقد مواقعها بسرعة".

وتابع بيسكوف أن الأمريكيين "بدأوا حقا... في طرح هذا السؤال على أنفسهم: ما الذي ينفقون عليه هذه الأموال؟".