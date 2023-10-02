مدغشقر.. الأمن يطلق الغاز المسيل باتّجاه مرشحي المعارضة
أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع باتّجاه مرشحين من المعارضة قادوا تظاهرة في العاصمة أنتاناناريفو الإثنين، بحسب مراسلي فرانس برس، في ظل ارتفاع منسوب التوتر السياسي قبيل الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل.
ودعا 11 من المرشحين الـ13 للرئاسة أنصارهم للخروج في مسيرة باتّجاه ساحة 13 أيار/مايو الرئيسية للاحتجاج على ما وصفوه بأنه "انقلاب مؤسساتيّ" لصالح الرئيس الحالي أندري راجولينا.
لكن عناصر إنفاذ القانون تحرّكوا لتفريق الحشد المكون من بضع مئات الأشخاص قبل وصوله إلى وجهته المقررة.
وأفاد الرئيس السابق الذي يعد من قادة المعارضة مارك رافالومانانا والذي كان في صفوف المحتجين أن حراسه الشخصيين اقتادوه إلى مكان آمن.
ولم تعط السلطات المسيرة الضوء الأخضر فيما سيّر مئات عناصر الأمن دوريات وسط المدينة خلال الصباح.
وسيدلي الناخبون في مدغشقر التي تعد من أفقر دول العالم رغم وفرة مواردها الطبيعية بأصواتهم لاختيار رئيس في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر.
استقال راجولينا (49 عامًا) الشهر الماضي، بما يتوافق مع الدستور من أجل الترشح لولاية جديدة.
وكان من المقرر بأن يتولى رئيس مجلس الشيوخ السلطة مكانه لكنه اعتذر لـ"أسباب شخصية" تاركًا المهمة إلى "حكومة جماعية" برئاسة كريستيان نتساي، أحد حلفاء راجولينا.
ووافقت أعلى محكمة في البلاد على الخطوة، ما أثار غضب المعارضة.
كما رفضت المحكمة الدعوات للإعلان بأن ترشّح راجولينا باطل نظرًا إلى أنه يحمل أيضًا الجنسية الفرنسية.
واتهم راجولينا الأحد، معارضيه باختلاق أزمة سياسية من "لا شيء" نظرًا إلى أنهم "غير مستعدين" للانتخابات.