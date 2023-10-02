مدغشقر.. الأمن يطلق الغاز المسيل باتّجاه مرشحي المعارضة‎

أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع باتّجاه مرشحين من المعارضة قادوا تظاهرة في العاصمة أنتاناناريفو الإثنين، بحسب مراسلي فرانس برس، في ظل ارتفاع منسوب التوتر السياسي قبيل الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل.

ودعا 11 من المرشحين الـ13 للرئاسة أنصارهم للخروج في مسيرة باتّجاه ساحة 13 أيار/مايو الرئيسية للاحتجاج على ما وصفوه بأنه "انقلاب مؤسساتيّ" لصالح الرئيس الحالي أندري راجولينا.

لكن عناصر إنفاذ القانون تحرّكوا لتفريق الحشد المكون من بضع مئات الأشخاص قبل وصوله إلى وجهته المقررة.

وأفاد الرئيس السابق الذي يعد من قادة المعارضة مارك رافالومانانا والذي كان في صفوف المحتجين أن حراسه الشخصيين اقتادوه إلى مكان آمن.