غرق سفينة يودي بحياة 22 مهاجرا قبالة سواحل مدغشقر

قضى 22 مهاجراً حين غرقت سفينتهم السبت، قبالة سواحل مدغشقر في طريقها إلى جزيرة مايوت الفرنسية في المحيط الهندي، وفقا لما أعلنته السلطات البحرية في مدغشقر اليوم الاثنين.

وقالت هيئة المرافئ والبحر والأنهار في بيان: "استقل 47 شخصاً سفينة سرّاً بنيّة التوجّه إلى مايوت لكنها غرقت"، مضيفة: "تم إنقاذ 23 من الركاب وعثر على 22 جثة"، فيما تتواصل عمليات البحث عن المفقودين.

وغرقت السفينة قبالة سواحل مقاطعة أمبانجا في الطرف الشمالي لمدغشقر.