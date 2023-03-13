غرق سفينة يودي بحياة 22 مهاجرا قبالة سواحل مدغشقر
قضى 22 مهاجراً حين غرقت سفينتهم السبت، قبالة سواحل مدغشقر في طريقها إلى جزيرة مايوت الفرنسية في المحيط الهندي، وفقا لما أعلنته السلطات البحرية في مدغشقر اليوم الاثنين.
وقالت هيئة المرافئ والبحر والأنهار في بيان: "استقل 47 شخصاً سفينة سرّاً بنيّة التوجّه إلى مايوت لكنها غرقت"، مضيفة: "تم إنقاذ 23 من الركاب وعثر على 22 جثة"، فيما تتواصل عمليات البحث عن المفقودين.
وغرقت السفينة قبالة سواحل مقاطعة أمبانجا في الطرف الشمالي لمدغشقر.
وشاركت البحرية وقوات الدرك والجمارك وصيادون في عمليات الإنقاذ، حسب ما ذكرته هيئة المرافئ والبحر والأنهار في بيان.
ويستخدم المهربون قوارب صيد صغيرة مزوّدة بمحرّكات. وتسجل حوادث غرق بانتظام على المسار البحري الذي يربط جزر القمر أو مدغشقر بجزيرة مايوت.
ويحاول العديد من المهاجرين الأفارقة ومهاجرون من جزر القمر كل عام الوصول بشكل غير قانوني إلى الأرخبيل الذي يعدّ نصف سكانه من الأجانب. وتقع جزيرة أنجوان التابعة لجزر القمر على بعد 70 كيلومتراً فقط من جزيرة مايوت.