بريطانيا تعرض المزيد من الدعم لتركيا وسوريا بعد الزلزال

أعلنت بريطانيا اليوم الأربعاء، أنها ستقدم مزيدا من الدعم، بما يشمل أغراضا مثل الخيام والبطانيات، لمساعدة الناجين من زلزالين مدمرين وتوابعهما في تركيا وسوريا في ظل طقس شديد البرودة.

وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي في بيان: "أولويتنا هي ضمان إعطاء مساعدة تنقذ الأرواح لمن هم في أمس الحاجة لها بالتنسيق مع الحكومة التركية والأمم المتحدة والشركاء الدوليين".