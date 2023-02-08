بريطانيا تعرض المزيد من الدعم لتركيا وسوريا بعد الزلزال

بريطانيا تعرض المزيد من الدعم لتركيا وسوريا بعد الزلزال

رويترز
رويترز

أعلنت بريطانيا اليوم الأربعاء، أنها ستقدم مزيدا من الدعم، بما يشمل أغراضا مثل الخيام والبطانيات، لمساعدة الناجين من زلزالين مدمرين وتوابعهما في تركيا وسوريا في ظل طقس شديد البرودة.

وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي في بيان: "أولويتنا هي ضمان إعطاء مساعدة تنقذ الأرواح لمن هم في أمس الحاجة لها بالتنسيق مع الحكومة التركية والأمم المتحدة والشركاء الدوليين".

بريطانيا تعرض المزيد من الدعم لتركيا وسوريا بعد الزلزال
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وذكرت الحكومة أن الأغراض التي سيتم إرسالها ستفي باحتياجات ما يصل إلى 15 ألفا من المتضررين من الكارثة، وتخطى عدد القتلى من الكارثة اليوم 11 ألفا.

بريطانيا

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