بعد تصريحاته ضد المهاجرين.. ترامب يخاطر بفقدان دعم الإنجيليين اللاتينيين

وُصفت تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي قال فيها إن المهاجرين غير الشرعيين يلوثون دماء أمريكا، بـ "الخطاب النازي"، الذي ربما يتسبب بانقلاب الإنجيليين المحافظين من أصول لاتينية ضده، وفق ما أورد موقع "أكسيوس" الأمريكي.

ونقل الموقع عن زعيم ديني بارز قوله إن "الإنجيليين من أصول لاتينية يمثلون واحدة من أسرع الفئات نمواً في الكتلة الانتخابية المؤثرة، وقد لعبوا في الجولات الانتخابية السابقة دوراً مهماً في حسم بعض السباقات الانتخابية المتقاربة جداً لصالح الجمهوريين على حساب الديمقراطيين".

وخلال الشهور القليلة الماضية، قال ترامب، أربع مرات على الأقل، "إن المهاجرين يسممون دماء الأمة الأمريكية"، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من المؤرخين والديمقراطيين والناشطين الذين شبهوا تصريحاته بأقوال أدولف هتلر ومعتقداته التي دوّنها في كتابه "كفاحي"، وبلور فيه مخططه لألمانيا "الآرية النقية"، الخالية من اليهود.

وزعم ترامب أيضاً في تصريحاته، ودون أن يستند إلى دليل، أن "المهاجرين الذين يحاولون عبور الحدود الأمريكية المكسيكية هم إما إرهابيون، أو تم إيداعهم في مرافق الصحة العقلية".

ومع أن عبارة "تسميم الدم" التي استخدمها ترامب على نحو متكرر تتشابه مع اللغة التي استخدمها هتلر في كتابه "كفاحي"، ينفي ترامب تماماً أن يكون قرأ كتاب هتلر، في حين رفضت حملته الانتخابية التعليق.