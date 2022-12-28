قبل تنصيب الرئيس.. حقيبة ظهر تثير الذعر من وجود قنبلة في برازيليا

قالت الشرطة في العاصمة البرازيلية برازيليا الثلاثاء إن حقيبة ظهر عُثر عليها بالقرب من مكان إقامة الرئيس المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وأثارت مخاوف من وجود قنبلة تحتوي على متعلقات شخصية فقط.

وتظهر أنباء استدعاء فرقة المتفجرات قبل أيام قليلة من تولي لولا منصبه، الجو المتوتر في برازيليا بعد أكثر الانتخابات توترا منذ جيل.