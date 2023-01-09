إيران تنفي تعيين طالبان سفيرا جديدا لها في طهران

وعلى الرغم من أن كنعاني لم يوضح ما إذا كان قد تم ترشيح سفير من قبل طالبان أم لا، إلا أنه قال: "إذا كان هناك أي نقل للموظفين الدبلوماسيين، فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الأطر الدبلوماسية وبناءً على حالة العلاقات".

والأسبوع الماضي، نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بالنسخة الفارسية، عن مصادر وصفتها بـ"الموثوقة"، أن "وزارة خارجية طالبان عينت فضل محمد حقاني، رئيسا للسفارة الأفغانية في إيران".

كما قال مصدر أفغاني في حديثه لموقع صحيفة "هشت صبح" الأفغانية المستقلة، الثلاثاء الماضي، إن "وزارة خارجية حركة طالبان عينت مؤخرا فضل الله حقاني، رئيسا للسفارة الأفغانية في طهران".

وأضاف المصدر أن "18 دبلوماسيًا من العاملين بالسفارة الأفغانية كتبوا خطابات استقالة جماعية وقالوا إنهم لا يعملون مع جماعة طالبان".