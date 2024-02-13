انتخابات خاصة في نيويورك لملء مقعدين للكونغرس الأمريكي

أعلنت حاكمة ولاية نيويورك الأمريكية، كاثي هوتشول إجراء انتخابات خاصة في الـ30 من أبريل/ نيسان المقبل، لملء المنصب الشاغر في الدائرة الانتخابية للكونغرس في الولاية، بسبب استقالة النائب بريان هيغينز. كما تجري، اليوم الثلاثاء في نيويورك، انتخابات خاصة لملء مقعد للكونغرس نشأ عن مغادرة العضو في الحزب الجمهوري جورج سانتوس لاتهامه بالفساد.

وقالت هوتشول في بيان صحفي، "إنه وفقًا لقانون الموظفين العموميين، ومع رحيل بريان هيغينز من الكونغرس، ستُجرى انتخابات خاصة لضمان التمثيل للمنطقة السادسة والعشرين في أبريل/ نيسان المقبل، معربًا "عن امتنانه لخدمة براين وأمنياته له بالتوفيق وهو يبدأ فصلًا جديدًا من الخدمة".