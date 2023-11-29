مدريد تؤكد قرب اتفاق نهائي مع لندن بشأن جبل طارق

أعلن وزير الخارجية الإسباني، الثلاثاء، أن مدريد "قريبة جدا" من إبرام اتفاق نهائي مع لندن بشأن القواعد المستقبلية لحرية تنقل الأشخاص ونقل البضائع بين جبل طارق وإسبانيا.

وقال خوسيه مانويل ألباريس في بروكسل حيث يشارك في اجتماع لوزراء خارجية دول الناتو ويلتقي على هامشه نظيره البريطاني ديفيد كاميرون: "نحن قريبون جدا" من اتفاق نهائي.

وأضاف الوزير الإسباني: "لا تزال هناك تفاصيل يجب التفاوض بشأنها وسنبدأ بمعالجة المسألة، اليوم"، مشيرا إلى أن كاميرون أعرب عن "رغبته في إحراز تقدم".

ونهاية 2020، توصلت مدريد ولندن إلى اتفاق إطار بشأن جبل طارق في اللحظة الأخيرة، من شأنه الحفاظ، رغم بريكست، على حرية تنقل الأشخاص ونقل البضائع على الحدود بين إسبانيا وجبل طارق، لكن النقاشات بشأن توقيع اتفاق نهائي تراوح مكانها.