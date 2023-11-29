مدريد تؤكد قرب اتفاق نهائي مع لندن بشأن جبل طارق
أعلن وزير الخارجية الإسباني، الثلاثاء، أن مدريد "قريبة جدا" من إبرام اتفاق نهائي مع لندن بشأن القواعد المستقبلية لحرية تنقل الأشخاص ونقل البضائع بين جبل طارق وإسبانيا.
وقال خوسيه مانويل ألباريس في بروكسل حيث يشارك في اجتماع لوزراء خارجية دول الناتو ويلتقي على هامشه نظيره البريطاني ديفيد كاميرون: "نحن قريبون جدا" من اتفاق نهائي.
وأضاف الوزير الإسباني: "لا تزال هناك تفاصيل يجب التفاوض بشأنها وسنبدأ بمعالجة المسألة، اليوم"، مشيرا إلى أن كاميرون أعرب عن "رغبته في إحراز تقدم".
ونهاية 2020، توصلت مدريد ولندن إلى اتفاق إطار بشأن جبل طارق في اللحظة الأخيرة، من شأنه الحفاظ، رغم بريكست، على حرية تنقل الأشخاص ونقل البضائع على الحدود بين إسبانيا وجبل طارق، لكن النقاشات بشأن توقيع اتفاق نهائي تراوح مكانها.
وقبل عام، اقترحت مدريد والمفوضية الأوروبية على المملكة المتحدة إنشاء "منطقة ازدهار مشتركة" مع جبل طارق.
ويعني إنشاء مثل هذه المنطقة ضمنا أن إسبانيا تتولى باسم منطقة شنغن السيطرة على الحدود الخارجية لجبل طارق، وسيعني ذلك أيضا إلغاء الحدود البرية بين جبل طارق وإسبانيا؛ لضمان "السهولة التامة" لتنقل الأشخاص ونقل البضائع.
وتضمن قواعد فضاء شنغن حرية تنقل الأفراد والبضائع بين الدول الـ27 الأعضاء فيه، منها 23 بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي، فيما لا يعتبر جبل طارق دولة ذات سيادة، وبالتالي لا يمكن أن يكون جزءا من هذا الفضاء، ولا ضمان مراقبة حدوده الخارجية.