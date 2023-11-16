"جون أفريك": معركة كيدال طوت صفحة النفوذ الفرنسي في مالي

اعتبر تقرير نشرته مجلة "جون أفريك" الفرنسية، أنّ الانتصار الذي حققه الجيش المالي في مدينة كيدال كبرى مدن الشمال، يؤكّد نهاية النفوذ الفرنسي في البلاد، ويرسّخ خيار التوجه نحو التحالف مع الروس في المرحلة المقبلة.

وقال التقرير إنّه بالنسبة للرئيس الانتقالي المالي، يُعد استيلاء الجيش على معقل المتمردين من أجل الانفصال نصرًا رمزيًا للغاية، مما يعزز سلطته بشكل أكبر، كما يحدد ملامح التحالفات التي تقيمها السلطات الانتقالية في مالي.

وأوضح التقرير أنّ الاتهامات العديدة التي واجهها الجيش المالي بارتكاب انتهاكات يتم إلصاقها بمساعديه الروس، وهي اتهامات غير ذات أهمية بالنسبة إلى الضباط الماليين في الحكم، بل إن الأهم هو أنّ استئناف عمليات كيدال يؤكد اختيارهم الانفصال عن فرنسا والتوجه إلى روسيا فلاديمير بوتين، مهما قال الغرب"، وفق تعبيره.

ويقاتل مرتزقة من مجموعة "فاغنر" شبه العسكرية الروسية إلى جانب الجيش المالي، وتؤكّد تقارير ميدانية أنّه كان لمقاتلي "فاغنر" قسط وافر في حسم المعركة وطرد المتمردين من كيدال.