الرئيس المؤقت لبوركينا فاسو: سيطرة غويتا على كيدال تفتح آفاقا سعيدة للساحل الأفريقي

رحّب الرئيس المؤقت لبوركينا فاسو، إبراهيم تراوري، باستعادة مدينة كيدال في مالي على يد القوات المسلحة المالية، بعد قتال عنيف في الأيام الأخيرة.

وتوجه تراوري، الأربعاء، بالتهنئة إلى "الشعب المالي والقوات المقاتلة على شجاعتهم التي تفتح آفاقا سعيدة لمالي وجميع دول الساحل"، وفق ما نقلت وسائل إعلام بوركينابية.

وعبر تراوري، الذي جاء عبر انقلاب عسكري، عن إعجابه بـ"عمل رئيس المرحلة الانتقالية في باماكو العقيد عاصيمي غويتا، وتصميمه والتزامه تجاه مالي حرة وذات سيادة".

واعتبر أن "هذا النصر التاريخي يعد اقتناعا بأن الكفاح من أجل تحرير دولنا يستحق النضال، وأننا سنخرج منتصرين"، على حد تعبيره.