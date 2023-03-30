أردوغان: بوتين قد يزور تركيا الشهر المقبل

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين قد يزور تركيا، في 27 أبريل/ نيسان، لتدشين أول مفاعل للطاقة النووية في البلاد، والذي شيدته شركة روساتوم الروسية الحكومية للطاقة النووية.

وأضاف أردوغان في تصريحات بثتها قناة "إيه.تي.في" الخاصة: "ربما يكون هناك احتمال أن يأتي السيد بوتين، في 27 أبريل، أو ربما نجري اتصالًا بحفل التدشين عبر الإنترنت ونتخذ الخطوة الأولى في (محطة) أكويو".

وأعلن أردوغان، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن تركيا ستحمّل أول وحدة للطاقة في محطة أكويو النووية بأول وقود نووي، وستمنحها رسميًا وضع منشأة نووية في 27 أبريل/ نيسان.