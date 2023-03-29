الكرملين يتوقع أن يطول أمد "الحرب الهجينة" بين روسيا والغرب
توقع الكرملين الأربعاء أن يطول أمد ما سمّاها بـ"الحرب الهجينة" بين روسيا والدول الغربية بشأن النزاع في أوكرانيا بعد أكثر من سنة على بدء الغزو الروسي لهذا البلد.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: "إذا ما تحدثنا عن الحرب بالمعنى الواسع وعن المواجهة مع دول غير صديقة ومناهضة، عن هذه الحرب الهجينة، فإن أمدها سيطول".
وأضاف أن الروس يلتفون حول الرئيس فلاديمير بوتين بشكل "غير مسبوق" ومعظمهم يريدون أن تتحقق أهدافه في أوكرانيا.
وأوضح: "نرى التفافًا غير مسبوق للمجتمع الروسي حول الرئيس، حول القائد الأعلى للقوات المسلحة، والسياسات التي ينتهجها".
وتابع الناطق باسم الكرملين: "نرى اقتناعًا سائدًا تمامًا في مجتمعنا بأن جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة يجب أن تتحقق، وستتحقق"، مستخدمًا التسمية الروسية للهجوم.
وتقدم وسائل الإعلام الرسمية الروسية تغطية حصرية مؤيدة للكرملين للعمليات. وانتقاد الحملة العسكرية محظور بموجب قوانين رقابة صارمة.
ولا تتوفر استطلاعات موثوقة بشأن رأي الروس بالحملة في أوكرانيا.