الكرملين يتوقع أن يطول أمد "الحرب الهجينة" بين روسيا والغرب

توقع الكرملين الأربعاء أن يطول أمد ما سمّاها بـ"الحرب الهجينة" بين روسيا والدول الغربية بشأن النزاع في أوكرانيا بعد أكثر من سنة على بدء الغزو الروسي لهذا البلد.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: "إذا ما تحدثنا عن الحرب بالمعنى الواسع وعن المواجهة مع دول غير صديقة ومناهضة، عن هذه الحرب الهجينة، فإن أمدها سيطول".