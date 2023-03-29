روسيا ترد على قرار أمريكا وقف تبادل بيانات القوات النووية

نقلت وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، قوله اليوم الأربعاء، إن روسيا لن تغير موقفها بشأن تعليق المشاركة في معاهدة "نيو ستارت" النووية، بالرغم من قرار الولايات المتحدة وقف تبادل البيانات مع موسكو بموجب الاتفاقية.

وقال البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أبلغت روسيا أنها ستتوقف عن تبادل بعض البيانات عن قواتها النووية في أعقاب رفض موسكو فعل الشيء نفسه، ووصف ذلك بأنه رد فعل على تعليق روسيا مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت" للأسلحة النووية.