روسيا ترد على قرار أمريكا وقف تبادل بيانات القوات النووية
نقلت وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، قوله اليوم الأربعاء، إن روسيا لن تغير موقفها بشأن تعليق المشاركة في معاهدة "نيو ستارت" النووية، بالرغم من قرار الولايات المتحدة وقف تبادل البيانات مع موسكو بموجب الاتفاقية.
وقال البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أبلغت روسيا أنها ستتوقف عن تبادل بعض البيانات عن قواتها النووية في أعقاب رفض موسكو فعل الشيء نفسه، ووصف ذلك بأنه رد فعل على تعليق روسيا مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت" للأسلحة النووية.
وتم توقيع معاهدة نيو ستارت عام 2010 ومن المقرر أن تنتهي عام 2026، وهي تحدد عدد الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية التي يمكن للبلدين نشرها.
وبموجب شروطها، لا يجوز لموسكو وواشنطن نشر أكثر من 1550 رأسا نوويا استراتيجيا و 700 من الصواريخ التي تطلق من على البر أو من على متن غواصات وكذلك القاذفات التي تستخدم لإطلاقها.
وبموجب "التبادل نصف السنوي للبيانات" الخاصة بالمعاهدة، تقدم كل دولة إعلانا عن منصات الإطلاق الاستراتيجية والقاذفات والرؤوس الحربية المنتشرة، بما في ذلك تفصيل لأعداد الرؤوس الحربية المنتشرة عبر الأنواع الثلاثة من منصات الإطلاق، الجوية والبحرية والبرية. وتقسم كل منها أيضا عدد مركبات الإطلاق الاستراتيجية والرؤوس الحربية التي يتم نشرها في كل قاعدة معلنة.
وتمتلك الولايات المتحدة وروسيا ما يقرب من 90% من الرؤوس النووية في العالم، وهو ما يكفي لتدمير الكوكب عدة مرات.