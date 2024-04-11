تهديدات بالقتل ضد يهود في جامعة أمريكية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أمس الأربعاء، عن تهديدات طالت طلابا يهودا يدرسون في نيويورك، وذلك عقب تحذيرات سابقة أطلقها مسؤولون حكوميون وجماعات مجتمع مدني من تزايد التهديدات ضد اليهود والمسلمين والأمريكيين من أصول عربية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وغزة في السابع من أكتوبر.

وقالت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، إن طالبا سابقا بجامعة كورنيل أقر بنشر تهديدات عبر الإنترنت شملت التهديد بالقتل والعنف ضد الطلاب اليهود في حرم الجامعة.

وواجه باتريك داي (21 عاما) اتهامات في أواخر العام الماضي بإطلاق تهديدات عبر الإنترنت ضد الطلاب اليهود في الجامعة الكائنة بمدينة إيثاكا في ولاية نيويورك الأمريكية.

وجاء في اعترافات داي أنه هدد في 28 و29 أكتوبر بتفجير وطعن واغتصاب اليهود في قسم خاص بكورنيل في منتدى على الإنترنت.

وقالت وزارة العدل إن تهديدات داي "تسببت في حالة من الذعر والخوف واسع النطاق" في المجتمع اليهودي بكورنيل.

ومن المقرر عقد جلسة النطق بالحكم في 12 أغسطس/ آب.