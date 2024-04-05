"لا تغادروا المنازل".. إسرائيل تحذر دبلوماسييها وسط تهديدات إيرانية

اتخذت إسرائيل إجراءات أمنية مشددة شملت بعثاتها حول العالم، وطلبت من دبلوماسييها عدم التوجه إلى السفارات والقنصليات، وفي بعض الدول طلبت منهم عدم مغادرة منازلهم حتى إلى المتاجر القريبة أو حتى إلى القاعات الرياضية في أماكن سكنهم، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأضافت الصحيفة أن إسرائيل أغلقت 28 سفارة وقنصلية لها في العالم خشية رد إيراني محتمل على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق قبل أيام.