"لا تغادروا المنازل".. إسرائيل تحذر دبلوماسييها وسط تهديدات إيرانية
اتخذت إسرائيل إجراءات أمنية مشددة شملت بعثاتها حول العالم، وطلبت من دبلوماسييها عدم التوجه إلى السفارات والقنصليات، وفي بعض الدول طلبت منهم عدم مغادرة منازلهم حتى إلى المتاجر القريبة أو حتى إلى القاعات الرياضية في أماكن سكنهم، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وأضافت الصحيفة أن إسرائيل أغلقت 28 سفارة وقنصلية لها في العالم خشية رد إيراني محتمل على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق قبل أيام.
وكانت طهران توعدت مجدداً بمعاقبة إسرائيل، إذ قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني الميجر جنرال حسين سلامي، أمام حشد شارك في تشييع قتلى الغارة الإسرائيلية: "لن تمر أعمال العدو (الإسرائيلي) ضد الجمهورية الإسلامية دون رد.. رجالنا الشجعان سيعاقبون الكيان الصهيوني".
بينما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية عن القائد السابق للحرس الثوري محسن رضائي، في تعليق حول إمكانية انتقام إيران من إسرائيل، إنه "تم اتخاذ القرار وسيتم تنفيذه بالتأكيد"، ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.