ترامب: انحياز بايدن لـ"حماس" يقود العالم إلى حرب عالمية ثالثة

اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس، الرئيس جو بايدن بأنه "يقود العالم مباشرة إلى الحرب العالمية الثالثة"، بعد أن هدد الأخير بحجب الأسلحة عن إسرائيل.

كما وصفه بالانحياز إلى حركة حماس، بعد ساعات من إعلان الرئيس أن إدارته لن تزوّد إسرائيل بالأسلحة إذا واصلت خطتها لغزو مدينة رفح، وفقًا لموقع مجلة "فوربس".

ونقلت المجلة الأمريكية عن منشور على منصة ترامب "تروث سوشال"، قوله: "جو بايدن، سواء أكان يعلم ذلك أم لا، قال للتو إنه سيحجب الأسلحة عن إسرائيل بينما هي تقاتل للقضاء على إرهابيي حماس في غزة".

واتهم ترامب، بايدن بـ”الانحياز إلى جانب هؤلاء الإرهابيين، تمامًا مثلما وقف إلى جانب الغوغاء المتطرفين الذين استولوا على حرم جامعاتنا"، وفق قوله.

وادعى ترامب أن الحربين في غزة وأوكرانيا لم تكونا لتبدأ لو كان لا يزال في البيت الأبيض، قائلًا: "سنعود، ونطالب مرة أخرى بالسلام من خلال القوة".

وفي منشور لاحق، أثار ترامب موضوع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات، واصفًا الطلاب المتظاهرين بأنهم "غوغاء مؤيدون للإرهاب" كما اتهم مانحي بايدن بأنهم يمولونهم.

ووصف ترامب في منشوراته بايدن بالضعف في كلتا القضيتين، قائلًا: “بايدن ضعيف وفاسد ويقود العالم مباشرة إلى الحرب العالمية الثالثة".