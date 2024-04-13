قال إن بايدن "مثير للشفقة".. ترامب يحذّر من حرب عالمية ثالثة‎

انتقد المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب بشدة خصمه الديمقراطي والرئيس الحالي جو بايدن، محذّرًا من أن سياساته تجرّ البلاد إلى حرب عالمية ثالثة.

وخلال مؤتمر صحفي مساء أمس الجمعة، بعد لقائه رئيس مجلس النواب، الجمهوري مايك جونسون، قال ترامب بلهجة ساخرة: إن بايدن على وشك أن يُدخل الولايات المتحدة في "حرب عالمية".

وأضاف ترامب أنّ "ما يحدث مع إسرائيل قد ينتهي بحرب عالمية"، في إشارة إلى حالة التصعيد العسكري والتحذير من ضربة انتقامية إيرانية ردًّا على الهجوم على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، والتحرك العسكري الأمريكي المساند لها.

وأكد المرشح الجمهوري مجددًا أنّ إيران لم تكن لتجرؤ على مهاجمة إسرائيل لو كان رئيسًا، وأضاف أنه عندما كان رئيسا للولايات المتحدة "لم تكن إيران في وضع يسمح لها بالهجوم، فلم يكن لديها المال، بل كانت مفلسة". بحسب تعبيره.

ووفق ترامب، فإن طهران جمعت 221 مليار دولار لإثارة الاضطرابات في الشرق الأوسط، لا سيما في العراق، بحسب قوله.