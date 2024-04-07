صراعات طاحنة ومتشعبة.. تعرف على "خارطة الذهب" في أفريقيا

يتصاعد الصراع بين الجماعات المسلحة في منطقة "الوريد الصحراوي" للذهب، أكثر المناطق جذبا للمتصارعين على هذا المعدن النفيس في أفريقيا.

ويبدو صراع النفوذ للسيطرة على مواقع إنتاج الذهب في أفريقيا معقدا ومتشعبا ولا يقتصر على الجماعات المسلحة التي تسعى إلى الاستفادة من ثروات طائلة، حيث دخلت قوى أجنبية على الخط، في مقدمتها مجموعة "فاغنر" شبه العسكرية الروسية، الحاضرة بقوة في مالي، وشركات التعدين الأجنبية.

ويعتبر "الوريد الصحراوي"، الممتد من السودان شرقا إلى موريتانيا غربا، المنطقة الأشد ثراء والأكثر استقطابا للجماعات المسلحة المتشددة، التي تسعى إلى بسط نفوذها على مناجم الذهب ضمانا لتوفير تمويلات لها.

الذهب والمال والسلاح

وتؤكد تقارير دولية متطابقة أن الجماعات المسلحة الناشطة في منطقة الساحل الأفريقي توفر حاجاتها المالية اعتمادا على منقبيها الناشطين في مناجم البحث عن الذهب النفيس لا سيما في مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

وتتصارع مجموعات مثل تنسيق حركات أزواد (حركة متمردين مسلحين من الطوارق) وجماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المحسوبة على تنظيم "القاعدة" وجماعة "داعش الصحراء الكبرى" وغيرها من أجل السيطرة على مواقع استراتيجية لإنتاج الذهب.

وإلى جانب الصراع فيما بينها تواجه هذه التنظيمات مجتمعة مجموعة "فاغنر" شبه العسكرية الروسية التي تطور حضورها ومجال نشاطها بشكل كبير لا سيما في مالي، حيث تواجه اتهامات واسعة بأنها تمارس أنشطة تعدينية وتخطط للسيطرة على أكبر مناجم الذهب في البلاد.

وليس من الصدف أن تتركز الصراعات في مالي، التي تُعتبر ثالث منتج للذهب بعد جنوب أفريقيا وغانا، وشهد الإنتاج الصناعي للذهب في مالي زيادة بنسبة 4 % سنة 2022 ليصل إلى 66.2 طن، مقابل 63.4 طن في عام 2021.