أوروبا تكشف تأثير قطع النيجر إمدادات اليورانيوم على الطاقة النووية‎

قالت وكالة الطاقة النووية التابعة للاتحاد الأوروبي "يوراتوم"، اليوم الثلاثاء، إنها لا ترى خطرا فوريا على إنتاج الطاقة النووية في أوروبا إذا قطعت النيجر شحناتها من اليورانيوم.

وأضافت الوكالة، أن النيجر، التي استولى مجلس عسكري على السلطة فيها الأسبوع الماضي، كانت ثاني أكبر مورد لليورانيوم الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي في العام الماضي.

وأوضحت يوراتوم، أن المرافق في الاتحاد الأوروبي لديها مخزونات كافية من اليورانيوم لتغذية مفاعلاتها بالوقود لمدة ثلاث سنوات.

وقالت "إذا تم قطع الواردات من النيجر، فلا توجد مخاطر فورية على أمن إنتاج الطاقة النووية على المدى القصير".

وقالت فرنسا، وهي منتج رئيسي للطاقة النووية في أوروبا والقوة الاستعمارية السابقة في النيجر، اليوم الثلاثاء، إنها ستجلي مواطنين فرنسيين وأوروبيين من الدولة الواقعة في غرب إفريقيا بعد الإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا في البلاد.