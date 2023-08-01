الخارجية الفرنسية: عمليات إجلاء الرعايا من النيجر تبدأ اليوم

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن عملية إجلاء رعاياها في النيجر ستبدأ اليوم، وذلك بعد انقلاب عسكري الأسبوع الماضي تسبب في احتجاجات مناهضة لفرنسا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "فرنسا تعمل أيضا على إجلاء الرعايا الأوروبيين من النيجر".

وكانت السفارة الفرنسية في نيامي، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن باريس ستبدأ "قريبًا جدًّا" في إجلاء مواطنيها من النيجر.