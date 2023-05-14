زيلينسكي: أوكرانيا لا تهاجم الأراضي الروسية
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يزور برلين، الأحد، إن بلاده "لا تهاجم الأراضي الروسية".
وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، "ليس لدينا الوقت ولا القوة للقيام بذلك ولا نملك الأسلحة للقيام بذلك. نحن نعد لهجوم مضاد لتحرير الأراضي التي تم احتلالها بشكل غير شرعي".
في السياق، نفت وزارة الدفاع الروسية تقارير عن تمكن القوات الأوكرانية من اختراق أماكن مختلفة من الخطوط الأمامية، وقالت إن الوضع العسكري تحت السيطرة.
جاء رد موسكو، بعد أن ذكر مدونون عسكريون روس على تطبيق المراسلة "تيليغرام" أن هناك تقدماً لقوات كييف شمال وجنوب مدينة باخموت بشرق أوكرانيا، وأشار البعض إلى أن القوات الموالية لكييف بدأت هجومها المضاد المنتظَر.