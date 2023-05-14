زيلينسكي: أوكرانيا لا تهاجم الأراضي الروسية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يزور برلين، الأحد، إن بلاده "لا تهاجم الأراضي الروسية".

وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، "ليس لدينا الوقت ولا القوة للقيام بذلك ولا نملك الأسلحة للقيام بذلك. نحن نعد لهجوم مضاد لتحرير الأراضي التي تم احتلالها بشكل غير شرعي".