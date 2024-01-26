زيارة بوتين إلى كالينينغراد تثير المخاوف من الحرب مع الناتو

وأضافت أن الاتفاق يشمل قيام هذه الدول ببناء جدار من "المنشآت الدفاعية المانعة للحركة" وتطوير التعاون في مجال الصواريخ والمدفعية.



وتابعت الصحيفة أن إستونيا، الدولة السوفييتية السابقة ستقوم ببناء 600 مخبأ، يتسع كل منها لما يصل إلى 10 جنود، على طول حدودها مع روسيا التي يبلغ طولها 182 ميلاً.

وكان وزير الدفاع الإستوني هانو قد قال إن الحرب في أوكرانيا أثبتت الحاجة إلى ما سماها "هياكل دفاعية مادية على الحدود لحماية إستونيا".

وأشارت الصحيفة إلى أن كالينينغراد ينظر إليها على أنها المكان الأكثر احتمالا لاندلاع حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.

وكانت روسيا قد نشرت طائرات حربية مسلحة مزودة بصواريخ حديثة تفوق سرعتها سرعة الصوت في المنطقة بعد وقت قصير من حربها على أوكرانيا.

وذكر التقرير أن روسيا هددت لاحقا بنشر صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية في بحر البلطيق.