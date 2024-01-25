بوتين يزور كالينينغراد لأول مرة منذ اندلاع حرب أوكرانيا

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مدينة كالينينغراد الروسية المنفصلة جغرافيا عن روسيا، والملاصقة للحدود البولندية الليتوانية، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الحرب مع أوكرانيا.

ويتضمن برنامج بوتين، خلال الزيارة، لقاء مع طلبة إحدى جامعات المدينة، بمناسبة "يوم الطالب الروسي"، كما سيلتقي بعمدة كالينينغراد أنطون عليخانوف، لبحث تطوير المدينة.

وتعليقاً على الزيارة، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن "رحلة بوتين إلى كالينينغراد ليست رسالة إلى دول الناتو، بل هي عمل عادي كجزء من زيارات المقاطعات الروسية".

وأشار بيسكوف، إلى أنه "تم اتخاذ كل ما هو ضروري لضمان سلامة الرئيس".

وتعتبر زيارة بوتين الأولى لهذه المدينة المتواجدة في قلب حدود "الناتو"، منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، عام 2020.