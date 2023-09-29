جامعة إسرائيلية تثير الجدل بإنشاء حرم منفصل للحريديم‎

أعلنت جامعة بن غوريون في النقب، جنوب إسرائيل، أنها وائتلاف أكاديمي تتزعمه فازوا بعطاء حكومي لإنشاء حرم جامعي للمتشددين دينيا في البلاد، على أن تبدأ الدراسة فيه خلال تشرين الأول من 2024.

وسيتم عزل الصفوف في الحرم الجامعي الجديد، الذي لم يُحدد موقعه بعد، وفقا للجنس بما يتفق مع أعراف المتشددين دينيا، والتي تتطلب فصلا صارما بين الرجال والنساء.

وقال رئيس الجامعة، في بيان، إن إنشاء حرم جامعي لأبناء طائفة الحريديم لن يشكل فقط مساهمة لمجتمعاتهم في التعليم، وإنما أيضا يشكل مساهمة مهمة للمجتمع بشكل عام؛ لأن إدماجهم حيوي للمجتمع الإسرائيلي ولاقتصاد الطائفة ومستقبلها.

وقال أحد أعضاء الائتلاف إنه ولتحقيق إدماج الحريديم في المجتمع والاقتصاد الإسرائيليين، يجب خلق أطر العمل التي تمكن رجالهم ونساءهم من تلقي التعليم العالي بمستوى أكاديمي ملائم، ووفقا لنمط حياتهم.