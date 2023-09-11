الحريديم يهاجمون نتنياهو عقب "تصريح نادر"

ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، اليوم الإثنين، أن حركة "شاس" "المحافظون الشرقيون" ردت على كلام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي قال أمس الأحد، إن "الله لم يحمنا دائما، ولا حتى في أرض أوروبا وأرض أوكرانيا".

ووفقا لمصادر مطلعة في حزب "يهودات التوراة" فإن نائب رئيس الكنيست ورئيس حزب "يهودات التوراة" يسرائيل إخلير رد برسالة طويلة وقاسية تجاه تصريحات وأقوال نتنياهو.

وقالت حركة "شاس" في بيان لها: "لقد حمى الله دائمًا شعب إسرائيل في كل الصعوبات والاضطهادات، ولهذا السبب فإن شعب إسرائيل هو الوحيد الذي نجا بأعجوبة لآلاف السنين، بينما هلكت العديد من الدول والأمم القوية. وبطبيعة الحال، فإن شرط العناية الإلهية هو الالتزام بالإيمان وحفظ التوراة والوصايا، كما يفعل الشعب اليهودي منذ أن أصبح أمة يهودية".

وذكرت صحيفة إسرائيل اليوم أن عضو الكنيست يسرائيل إيخلر من حزب "يهودات التوراة" رد على كلام نتنياهو برسالة طويلة مليئة بكلمات الكراهية ضد الصهيونية ودولة إسرائيل، والتي أسماها ووصفها بـ "الجيتو اليهودي في أرض إسرائيل".

وكتب إيخلر قائلاً: "لقد مر أكثر من قرن منذ أن أنقذ إله إسرائيل أرض إسرائيل على الفور من أصنام السلطة والثقافة السيئة واستيعاب النظام العلماني. ولم يمنع الصهاينة وأنصارهم حدوث المحرقة "الهلكوست" في أوروبا بحق الشعب اليهودي. لقد تم إيقاف الألمان في طريقهم لاحتلال أرض إسرائيل بالمعجزات وليس بسبب الصهاينة... لقد أصبح قادة الحرب الدكتاتورية التي تخوضها المحكمة العليا مخبرين ضد إسرائيل في جميع أنحاء العالم... لولا حق حفظة التوراة، لدولة إسرائيل كان من الممكن أن تُمحى من خريطة الشرق الأوسط منذ زمن طويل".

وأوضح إيخلر أنه في أعقاب جلسة ومناقشة اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأخير، والتي تناولت نصائح الحكومة الإسرائيلية التحذيرية للمسافرين اليهود من التيار الحريدي والذين يقومون بزيارة مدينة أومان الأوكرانية قبل رأس السنة العبرية، نشر إيخلر بيانا للمسافرين جاء فيه: "يجب على المواطنين الإسرائيليين الذين يسافرون إلى أوكرانيا أن يتحملوا المسؤولية الشخصية عن رحلتهم في هذا الوقت. الله لم يحمنا دائمًا، ولا حتى على أرض أوروبا وأرض أوكرانيا. من المفضل أن نُدرك أنه في دولة إسرائيل، عندما تسقط الصواريخ، يذهب المدنيون إلى الملاجئ وهناك حماية، هناك أيضا ملاجئ ومع هذا لا توجد حماية كاملة".

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء أصدر تعليماته إلى وزير الخارجية بخصوص تعليمات تحذير السفر الصادرة عن وزارة الخارجية، فيما يتعلق بأوكرانيا وتوضيح التهديد المتوقع بالسفر إلى هناك بصورة مفصلة.

المصدر: صحيفة "إسرائيل اليوم"