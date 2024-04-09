بورما.. المجلس العسكري يدين "الادعاءات المتحيزة" للأمم المتحدة

دان المجلس العسكري الحاكم في بورما الثلاثاء "الادعاءات المتحيزة" التي أطلقتها الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في هذا البلد، مشيرًا إلى أنه لم يتم إبلاغه رسميًّا بتعيين موفدة أممية جديدة إلى البلاد وفقًا لوكالة "رويترز".

في الأشهر الأخيرة، اشتدت حدة المعارك في هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا وحققت المعارضة تقدمًا في مساحات واسعة من الأراضي على حساب الجيش، الذي استولى على السلطة جراء انقلاب في العام 2021، وأطاح بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا.

في الأسبوع الماضي، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا يدين "الانتهاكات المروعة والمنهجية لحقوق الإنسان" في بورما.

كذلك، انتقدت الأمم المتحدة "استيلاء" المجلس العسكري على المساعدات الإنسانية؛ ما يؤدي إلى تفاقم الأزمة التي أدت إلى نزوح أكثر من 2,5 مليون شخص.