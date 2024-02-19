"بتهمة الاستسلام".. بورما تحكم بالإعدام على 3 ألوية
أصدر المجلس العسكري الحاكم في بورما حكمًا بالإعدام على ثلاثة ضباط كبار (ألوية) في الجيش؛ إثر انسحابهم من بلدة إستراتيجية قريبة من الحدود الصينية لصالح مجموعات عرقية في كانون الثاني/ يناير، على ما أفاد مصدران عسكريان لوكالة فرانس برس، اليوم الإثنين.
وقال مصدر عسكري طلب عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام "حُكم بالإعدام على ثلاثة ضباط برتبة لواء، من بينهم قائد بلدة لاوكاي".
ولم يكشف المصدران عن تاريخ صدور الحكم.
وفي نهاية كانون الثاني/ يناير، أكد متحدث باسم المجلس العسكري توقيف ستة من المسؤولين في الجيش بعد سقوط لاوكاي الذي اعتبر نكسة كبيرة للجيش وأثار انتقادات أنصاره.
وبعد قتال استمر لأسابيع عدة، انسحب مئات الجنود من المدينة لصالح تحالف من المتمردين، بعد هجوم مباغت في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر.
وينص القانون العسكري البورمي على عقوبة الإعدام في حالة الفرار من موقع عسكري.