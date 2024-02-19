"بتهمة الاستسلام".. بورما تحكم بالإعدام على 3 ألوية

أصدر المجلس العسكري الحاكم في بورما حكمًا بالإعدام على ثلاثة ضباط كبار (ألوية) في الجيش؛ إثر انسحابهم من بلدة إستراتيجية قريبة من الحدود الصينية لصالح مجموعات عرقية في كانون الثاني/ يناير، على ما أفاد مصدران عسكريان لوكالة فرانس برس، اليوم الإثنين.

وقال مصدر عسكري طلب عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام "حُكم بالإعدام على ثلاثة ضباط برتبة لواء، من بينهم قائد بلدة لاوكاي".